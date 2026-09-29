Благодаря антициклону в Татарстане еще сохранится теплая и сухая погода

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня, 29 сентября, в Татарстане сохранится установившаяся ранее под влиянием антициклона теплая и сухая погода, однако температурный фон немного понизится. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой, как и прежде, ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется.

Ветер продолжит дуть с востока и юго-востока, его скорость останется неизменной – от 3 до 8 м/с.

После прохладной ночи (от 1 до 6 градусов выше нуля, на западе региона – до 12 градусов) воздух по Татарстану в дневные часы прогреется до +17, +22 градусов (в Казани столбики термометров поднимутся до +19, +21 градуса).

Прежде «Татар-информ» сообщал, что в республике до конца сентября задержится сухая и теплая погода. Конец первого осеннего месяца в Татарстане окажется на 5 градусов теплее климатической нормы. Подробнее о характере бабьего лета в регионе читайте в материале агентства.