news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
СВО 8 октября 2024 18:04

«Благо» из Благодатного: нижнекамские волонтеры отправили помощь бойцам

Скопировать ссылку
«Благо» из Благодатного: нижнекамские волонтеры отправили помощь бойцам

Волонтеры группы «Благо» из села Благодатное Нижнекамского района РТ продолжают помогать фронту. На этот раз они загрузили целую машину собранной помощью. Посылки для солдат собирали всем миром.

В погрузке необходимых вещей принимали участие и дети, и пожилые люди. Представители группы «Благо» поблагодарили всех причастных, кто помог им в сборе и отправке.

«Выражаем благодарность Шереметьевскому сельскому поселению, волонтерам со Студенческой, 13 города Нижнекамска, группе „Поможем, чем сможем“ из Нижнекамска, детскому дому за сбор гуманитарной помощи для 80-й Арктической бригады», — сказали волонтеры.

В состав очередной партии помощи вошли маскировочные сети, строительный материал, электроинструменты и многое другое. Всё необходимое бойцам отправили на «ГАЗели» благодаря Союзу добровольцев Донбасса.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.

Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.

читайте также
«Деньги — это хорошо, но не самое главное в жизни»: зачем бойцы из Татарстана идут на СВО
«Деньги — это хорошо, но не самое главное в жизни»: зачем бойцы из Татарстана идут на СВО
«Ты понимаешь, куда ты идешь?»: 4 истории женщин, которые ушли служить на СВО
«Ты понимаешь, куда ты идешь?»: 4 истории женщин, которые ушли служить на СВО
#нижнекамский район
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100