«Благо» из Благодатного: нижнекамские волонтеры отправили помощь бойцам

Волонтеры группы «Благо» из села Благодатное Нижнекамского района РТ продолжают помогать фронту. На этот раз они загрузили целую машину собранной помощью. Посылки для солдат собирали всем миром.

В погрузке необходимых вещей принимали участие и дети, и пожилые люди. Представители группы «Благо» поблагодарили всех причастных, кто помог им в сборе и отправке.

«Выражаем благодарность Шереметьевскому сельскому поселению, волонтерам со Студенческой, 13 города Нижнекамска, группе „Поможем, чем сможем“ из Нижнекамска, детскому дому за сбор гуманитарной помощи для 80-й Арктической бригады», — сказали волонтеры.

В состав очередной партии помощи вошли маскировочные сети, строительный материал, электроинструменты и многое другое. Всё необходимое бойцам отправили на «ГАЗели» благодаря Союзу добровольцев Донбасса.

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