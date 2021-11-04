Бизнес-омбудсмен предложил разрешить в России все одобренные ВОЗ вакцины от коронавируса

России следует разрешить применение всех одобренных Всемирной организацией здравоохранения вакцин от коронавируса Covid-19, не дожидаясь встречных инициатив стран Запада. С таким предложением выступил уполномоченный по правам предпринимателей в РФ Борис Титов, передает РИА Новости.

«Правительство [России] готово признать иностранные вакцины, но только на, как говорят дипломаты, условиях „взаимности“. Мне кажется, в сегодняшней сложной ситуации не время идти на принцип и ждать от зарубежных бюрократов одобрения наших прививок <…>», — подчеркнул Титов.

Бизнес-омбудсмен уверен, что «все прививки от Covid-19, получившие одобрение ВОЗ, должны быть разрешены к ввозу и использованию в России». «Потом „посчитаемся“ и предъявим друг другу претензии, когда эта зараза отступит. Но не сейчас!» — резюмировал он.

Сейчас Всемирной организацией здравоохранения одобрены вакцины Pfizer / BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm и Sinovac. Отечественный препарат «Спутник V» пока находится в процессе рассмотрения.

Ранее Президент России Владимир Путин на саммите G20 призвал к взаимному признанию вакцин от коронавируса. Его инициативу поддержал руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.