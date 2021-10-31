Глава ВОЗ поблагодарил Путина за призыв к взаимному признанию вакцин

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус поблагодарил Россию за призыв к взаимному признанию вакцин от коронавируса. Об этом ранее на саммите G20 заявил Президент РФ Владимир Путин.

Благодарность российскому лидеру глава организации выразил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Со стороны руководителя ВОЗ была выражена признательность Президенту нашей страны за ту инициативу, с которой он вышел относительно необходимости мер в рамках „двадцатки“ о взаимном признании вакцин... Это масштабный шаг будет вперед», — заявила в эфире «Соловьев Live» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что Президент России призвал G20 ускорить процесс признания национальных сертификатов о вакцинации.