Путин призвал G20 ускорить процесс признания национальных сертификатов о вакцинации

Странам «Двадцатки» нужно в кратчайшие сроки проработать вопрос о признании сертификатов о вакцинации от Covid-19. Также ВОЗ должна ускорить процесс принятия решений по безопасности новых вакцин и препаратов. Об этом на саммите G20 заявил российский лидер Владимир Путин.

«Предлагаем поручить министерствам здравоохранения стран „Двадцатки“ проработать в кратчайшие сроки вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов», — цитирует главу государства РИА Новости.

Президент подчеркнул, что все эти шаги позволят быстрее возобновить мировую деловую и в том числе туристическую активность.