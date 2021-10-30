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Политика
30 октября 2021  14:59

Путин призвал G20 ускорить процесс признания национальных сертификатов о вакцинации

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Странам «Двадцатки» нужно в кратчайшие сроки проработать вопрос о признании сертификатов о вакцинации от Covid-19. Также ВОЗ должна ускорить процесс принятия решений по безопасности новых вакцин и препаратов. Об этом на саммите G20 заявил российский лидер Владимир Путин. 

«Предлагаем поручить министерствам здравоохранения стран „Двадцатки“ проработать в кратчайшие сроки вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов», — цитирует главу государства РИА Новости.

Президент подчеркнул, что все эти шаги позволят быстрее возобновить мировую деловую и в том числе туристическую активность.

#владимир путин #Коронавирус #двадцатка
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