Гинцбург: В ЕС могут не признавать «Спутник V» из-за различий между законодательствами

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» до сих пор не получила признания со стороны Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) из-за различий между законодательствами, регулирующими регистрацию таких препаратов. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью газете «Вечерняя Москва».

Академик РАН пояснил, что в России вакцины оцениваются по 18 параметрам, тогда как в Европейском Союзе — по 16, два из которых не совпадают с отечественными. «Это не говорит о том, что российская или зарубежная система плохая. Просто они разные. Поэтому гармонизировать их приходится в процессе проверки. И это порождает задержки», — подчеркнул он.

Кроме того, Гинцбург уверен, что «Спутник V» был бы признан быстрее, если бы этот процесс происходил по результатам его практического использования. Однако, по его мнению, чиновники EMA, а отчасти и Всемирной организации здравоохранения не хотят видеть успехов российской вакцины.

Помимо этого, глава Центра имени Гамалеи упомянул общее нежелание европейского сообщества регистрировать отечественные препараты и «очень сильную конкуренцию» между производителями вакцин от Covid-19 и странами, где они работают.

Ранее Президент России Владимир Путин на саммите G20 призвал к взаимному признанию вакцин от коронавируса. Его инициативу поддержал руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Российский лидер неоднократно призывал сограждан прививаться от Covid-19, подчеркивая необходимость вакцинации для победы над пандемией.