Биолог: Коллективный иммунитет в России не заработал из-за изменчивости вируса

Коллективный иммунитет к новому коронавирусу SARS-CoV-2 в России до сих пор так и не заработал из-за низких темпов вакцинации против Covid-19 и изменчивости патогена. Об этом заявила профессор Школы системной биологии американского Университета Джорджа Мейсона и главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики Медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова, передает РИА Новости.

«Мы все очень на него надеялись. Думали, будет прививка, и будет иммунитет. Но темпы вакцинации в России невелики. Кроме того, начал распространяться штамм „дельта“, который снизил эффективность вакцины», — констатировала исследователь.

«Получается, что те, кто уже переболел и вакцинировался, должны ревакцинироваться, а темпы ревакцинации еще хуже, чем у вакцинации. Процесс растянулся во времени, коллективный иммунитет не успел сформироваться <…>», — добавила она.

Когда именно коллективный иммунитет будет достигнут, теперь зависит и от поведения людей, и от дальнейших мутаций вируса, подчеркнула Баранова. При этом ученый допустила, что дельта-штамм станет последним вариантом Covid-19. По ее словам, это облегчит борьбу с патогеном и сохранит эффективность имеющихся вакцин.

Индийский вариант коронавируса B.1.617, впоследствии ставший известный как вариант «дельта», впервые обнаружили в октябре 2020 года. Его отличительные особенности — сокращенный инкубационный период и повышенная нагрузка на здоровье человека. Дельта-штамм стал доминирующим вариантом Covid-19 во всем мире, включая Россию.

По решению Президента РФ Владимира Путина из-за продолжающегося ухудшения ситуации с коронавирусом дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими по всей стране. Российский лидер неоднократно призывал сограждан прививаться от Covid-19, подчеркивая необходимость вакцинации для победы над пандемией.