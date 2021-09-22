Роспотребнадзор: Дельта-штамм за пару месяцев вытеснил в России другие варианты Covid-19

В России дельта-штамм за пару месяцев вытеснил другие варианты Covid-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.

Специалист отметил, что, вероятно, другие известные мутации коронавируса не имеют преимуществ перед «дельтой». Так, она появилась в России в конце апреля и к середине лета стала доминирующей разновидностью.

«Буквально за пару месяцев штамм „дельта“ вытеснил все остальные геноварианты, и уже с августа в наших исследованиях мы наблюдали, что до ста процентов образцов относились именно к этому варианту вируса», — пояснил Хафизов.

Более летальный, особенно для пожилых, вариант «йота» впервые был зафиксирован осень 2020 года, но так и не распространился.

По мнению специалиста Роспотребнадзора, «дельта» распространена во всех странах — там, где секвенирование широко используется, около 99% случаев заражения приходится на эту мутацию коронавируса.