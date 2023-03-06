Bild: Ситуация вокруг Бахмута вызвала разногласия между Зеленским и Залужным

Украинский лидер Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный разошлись во мнениях относительно ситуации в Артемовске (украинское название города — Бахмут). Об этом пишет портал T-Online со ссылкой на немецкую газету Bild.

По словам нескольких источников издания в украинском руководстве, Залужный «по тактическим соображениям» несколько недель назад рекомендовал Зеленскому подумать об отступлении из Бахмута. Однако политическое руководство Украины сочло оптимальным решением продолжать сражаться за город.

Вместе с тем анонимный украинский военный эксперт заявил Bild, «подавляющее большинство солдат в Бахмуте не понимают, почему город продолжают удерживать». По их мнению, украинским силам «уже давно» следовало отступить из Артемовска.

Однако, по словам представителей украинских властей, продолжение обороны Бахмута должно было помешать российским войскам развить наступление и нанести им существенные потери.

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) допустили, что украинские силы могут оставить Артемовск, чтобы избежать окружения. В свою очередь газета The Wall Street Journal написала, что российские войска за последние несколько месяцев сумели разгромить несколько наиболее подготовленных подразделений ВСУ около Бахмута.

По мнению колумнистов The New York Times, власти Украины начали готовить общественное мнение к отступлению из Артемовска. Вместе с тем военный аналитик Мик Райан, генерал-майор австралийской армии в отставке, усомнился в большом военном значении вероятного успеха российской стороны.