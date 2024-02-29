Bild опубликовал четырехэтапный теоретический «план нападения» России на Германию

Правительство Германии составило теоретический сценарий гипотетического нападения России, состоящий из четырех этапов. Об этом пишет немецкая газета Bild.

Документ объемом в 13 страниц носит название «Анализ рисков для гражданской обороны». По мнению его авторов, нападение на территорию ФРГ «является правдоподобным сценарием».

Первая фаза, уверены составители сценария, будет включать кампанию дезинформации в СМИ и социальных сетях, которая должна будет привести к «расколу среди населения, дестабилизации общества и подрыву доверия к свободной демократии». Параллельно возможна организация кибератак и диверсий на электростанциях, плотинах и других объектах. Операции будут секретными, что не позволит однозначно возложить ответственность на кого-либо.

Второй этап, убеждены авторы документа, будет заключаться в концентрации Россией войск у границ НАТО. В ответ на что страны альянса усилят свои приграничные силы. Случаи кибернападений и диверсий станут более частыми, целями станут в том числе космические спутники. В Правительстве ФРГ считают возможными, в частности, атаки на атомные реакторы, химические предприятия и гидротехнические сооружения.

Третья фаза будет означать переход к открытому вооруженному противостоянию. Будут наноситься точечные удары с применением конвенционального и неконвенционального оружия, в том числе по объектам на территории Германии. Большая часть космических спутников окажется уничтожена.

На четвертом этапе, по оценке создателей сценария, вероятен прорыв российских войск на территорию стран НАТО. Бои будут вестись на земле, в воздухе и в морском пространстве Германии. Военные действия при этом затронут и космическое пространство, излагает содержание документа Bild.

Ранее кандидат в Президенты США Никки Хейли заявила, что в случае поражения Украины РФ может начать вооруженный конфликт со странами НАТО, а последние могут втянуть Штаты в войну. В свою очередь генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг призвал НАТО готовиться к противостоянию с Россией на десятилетия. До этого, в январе, тот же Bild опубликовал план Министерства обороны Германии на случай войны с РФ при поражении Украины.