Билборды о предстоящих выборах Президента России появились в Татарстане

Фото: телеграм-канал ЦИК РТ

В Татарстане появились билборды, информирующие жителей республики о предстоящих выборах Президента страны. Об этом рассказали в Центризбиркоме РТ.

«Голосование пройдет 15, 16 и 17 марта 2024 года», – напомнили в ЦИК.

8 декабря члены Центризбиркома России приняли постановление о трехдневном формате президентских выборов в ходе голосования, инициированного председателем Центральной избирательной комиссии страны Эллой Памфиловой. Днем ранее Совет Федерации РФ назначил дату выборов главы государства.

Ранее на церемонии по случаю Дня Героев Отечества спикер парламента ДНР Артем Жога обратился к Президенту РФ Владимиру Путину с вопросом об его участии в предстоящий выборах. В ответ Путин заявил о планах выдвигаться на новый президентский срок.