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Общество 7 декабря 2023 10:48

Совет федерации РФ назначил дату выборов президента России

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Совет федерации назначил выбора президента РФ на 17 марта 2024 года. Уточняется, что данное постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, что назначение выборов главы государства, согласно Конституции РФ, относится к исключительным полномочиям Совфеда.

По словам спикера палаты Валентины Матвиенко, принятое решение дает старт предвыборной кампании. Она отметила, что предстоящие выборы — важнейшее политическое событие, которое во многом определит вектор развития страны.

Председатель ЦИК Элла Памфилова поблагодарила сенаторов за принятое решение. Она добавила, что предстоящие выборы во многом будут гарантом укрепления развития РФ, а также гарантом победы России в «геополитической битве».

Также глава комиссии добавила, что рассматривается возможность проведения трехдневного голосования, 15, 16 и 17 марта.

#президентские выборы #Россия #совет федерации
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