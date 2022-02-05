Биатлонистка Нигматуллина о бронзе в Пекине: «Я выложилась на 200% и очень рада»

Казанская студентка Ульяна Нигматуллина прокомментировала свою бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пекине в смешанной эстафете по биатлону.

Напомним, что российская команда лидировала перед заключительным этапом эстафеты. Однако норвежец Йоханнес Бо и француз Кентен Фийон-Майе сумели на финишном рывке обойти Эдуарда Латыпова.

«Трасса, как и вчера, была скользкая. А лыжи у нас сегодня были готовы просто лучше всех, я накатывала всех, с кем садилась рядом. Тяжело было идти одной. Мне проще идти в контактной борьбе, а когда иду одна и впереди соперница очень далеко, то это немного сложно для меня. Если ветер средней силы, то можно с ним справиться, а когда резкие порывы, то он мечет из одной стороны в другую и тогда остается надеяться на везение. Я выложилась на 200% сегодня и очень рада», — заявила Нигматуллина в прямом эфире «Матч ТВ».

Ранее Ришат Галиев, научный руководитель Ульяны Нигматуллиной, рассказывал спортивной редакции ИА «Татар-информ» о шансах своей студентки на медали.

Ранее лыжница Наталья Непряева выиграла первую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Пекине. Российская спортсменка заняла второе место в скиатлоне на дистанции 2х7,5 км.