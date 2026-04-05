Происшествия 5 апреля 2026 11:32

В Дагестане повторные ливни вновь привели к подтоплениям

Новая волна ливневых осадков, прошедшая в ночь на 5 апреля, привела к повторным подтоплениям в Махачкале и ряде муниципальных районов Дагестана, передает ТАСС.

Обильные дожди затопили участки дорог и придомовые территории, которые коммунальные службы ранее очистили после предыдущего наводнения. Наиболее сложная обстановка сохраняется в низменных районах Махачкалы, где ливневая канализация работает в полную силу.

В нескольких муниципальных образованиях также зафиксированы новые случаи подтопления частных домовладений и приусадебных участков.

Экстренные службы региона переведены в режим повышенной готовности. Ранее синоптики предупреждали об усилении ветра до 23 м/с и сильных осадках, которые ожидаются в Дагестане с 4 по 6 апреля.

#ливни #Дагестан
