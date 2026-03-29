Происшествия 29 марта 2026 10:28

В Дагестане начали эвакуацию более 460 домов из-за подтопления

В дагестанском селе Адильотар началась масштабная эвакуация жителей из-за сильного подтопления. Об этом сообщил врио главы Хасавюртовского района Багаутдин Мамаев.

«Мы находимся в поселении Адильотар, где ситуация у нас наиболее сложная. На сегодняшний момент 468 домов подтоплено, идет эвакуация населения полностью. Эвакуация проходит на больших машинах – УАЗах, КАМАЗах», – привели его слова в Телеграм-канале администрации.

Для размещения эвакуированных организованы три пункта временного пребывания. Также из медицинского учреждения в селе Ботаюрт эвакуировали 43 пациента.

Сильные дожди, обрушившиеся на Дагестан в субботу, вызвали массовые подтопления по всей республике. Были зафиксированы перебои с водо- и электроснабжением — в пиковый момент без света оставались более 500 тысяч человек.

В регионе до понедельника введен режим повышенной готовности, а в Махачкале объявлен режим чрезвычайной ситуации. Сложная обстановка сохраняется и в других городах, включая Дербент, Дагестанские Огни и Хасавюрт.

Глава республики Сергей Меликов отметил, что в ряде районов количество осадков превысило многолетние показатели, и поручил оказать финансовую помощь пострадавшим муниципалитетам, передает РИА Новости.

