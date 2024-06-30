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Общество 30 июня 2024 22:06

«Без бергә!»: Минниханов поблагодарил Кадырова за Сабантуй в Грозном

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«Без бергә!»: Минниханов поблагодарил Кадырова за Сабантуй в Грозном
Фото: tatar-congress.org

Раис Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил Главу Чечни Рамзана Кадырова за то, что братская республика приняла у себя Сабантуй. 30 июня в Грозном впервые состоялся татарский национальный праздник.

«Рәхмәт, брат, что на своей гостеприимной чеченской земле так масштабно провели наш любимый праздник Сабантуй! Процветания братскому народу! Без бергә!» – написал руководитель республики в своем телеграм-канале.

Минниханов поделился с подписчиками видео, на котором запечатлены моменты с сегодняшнего праздничного мероприятия.

Ранее Рамзан Кадыров рассказал, что первый Сабантуй в столице Чечни посетили около 10 тыс. человек.

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#сабантуй #Рустам Минниханов #Рамзан Кадыров
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