«Без бергә!»: Минниханов поблагодарил Кадырова за Сабантуй в Грозном

Фото: tatar-congress.org

Раис Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил Главу Чечни Рамзана Кадырова за то, что братская республика приняла у себя Сабантуй. 30 июня в Грозном впервые состоялся татарский национальный праздник.

«Рәхмәт, брат, что на своей гостеприимной чеченской земле так масштабно провели наш любимый праздник Сабантуй! Процветания братскому народу! Без бергә!» – написал руководитель республики в своем телеграм-канале.

Минниханов поделился с подписчиками видео, на котором запечатлены моменты с сегодняшнего праздничного мероприятия.

Ранее Рамзан Кадыров рассказал, что первый Сабантуй в столице Чечни посетили около 10 тыс. человек.