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Общество 30 июня 2024 18:15

Шайхразиев: В этом году проведем более 400 сабантуев в России и 35 странах

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В 2024 году в России и еще в 35 странах мира пройдет более 400 сабантуев. Об этом заместитель Премьер-министра РТ — председатель Нацсовета ВКТ Василь Шайхразиев рассказал на открытии татарского народного праздника в Грозном.

«В этом году мы проводим более 400 сабантуев во всех субъектах Российской Федерации и 35 странах мира. Мы живем дружно, комфортно и гордимся, что наша Россия всех нас объединяет через наши праздники, в том числе и через наши сабантуи», — сказал почетный гость.

Народные гулянья в Грозном были организованы на центральной площади города. Татарский национальный праздник начался с яркого театрализованного представления, прошли соревнования по корэш. Альметьевский район РТ представил подворья, где гости могут познакомиться с традициями татарского народа.

#сабантуй #Василь Шайхразиев #чечня
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