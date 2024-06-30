В столице Чечни состоялся татарский праздник Сабантуй

Фото: tatar-congress.org

Сегодня в Чеченской Республике, на центральной площади Грозного, был организован Сабантуй. Татарский национальный праздник начался с яркого театрализованного представления, после которого посетителей с главной сцены поприветствовали почетные гости праздника, сообщает Всемирный конгресс татар.

«Для нас очень большая радость и большая гордость проводить в центре Грозного наш самый любимый и долгожданный праздник Сабантуй, — сказал заместитель Премьер-министра РТ — председатель Нацсовета ВКТ Василь Шайхразиев. — Два братских народа всегда шли рука об руку и в самые нужные, в самые трудные времена показывали пример, как надо объединяться вокруг нашего национального лидера и как нужно объединяться вокруг наших ценностей во имя того, чтобы сохранить развитие нашей великой страны».

Фото: tatar-congress.org

Затем он зачитал приветствие Раиса Татарстана Рустама Минниханова и вручил госнаграды РТ и награды Всемирного конгресса татар.

Заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики Айшат Кадырова поблагодарила Татарстан за организацию национального праздника Сабантуй и вручила госнаграды ЧР.

За значительный личный вклад в развитие и укрепление межнациональных, дружественных и культурных связей между двумя дружественными республиками, высокую организацию татарского национального праздника «Сабантуй» в Чечне председатель Нацсовета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев был награжден Почетной грамотой Главы ЧР.

Фото: tatar-congress.org

Шайхразиев также ознакомил Кадырову с татарскими подворьями, где гости могут познакомиться с традициями татарского народа. Подворья представил Альметьевский район: дом «Семейный очаг» раскрывает быт татарской семьи, символизирует взаимоуважение, гостеприимство и трудолюбие. «Дом Мудрости» объединяет народную педагогику, философию просветительской мысли общественных деятелей татарского и чеченского народов, в доме «Национальной кухни» желающие могут принять участие в мастер-классах, продегустировать национальные блюда «Баурсак», «Шурпа», а также приобрести изделия народно-художественного промысла.

Фото: tatar-congress.org

На площади прошли соревнования по поясной борьбе корэш. Абсолютным победителем среди юношей стал Эми Асхабов, среди мужчин — Бувайсар Мучураев. Им вручили главные призы — баранов и квадроциклы.