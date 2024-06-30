Первый Сабантуй в Грозном собрал около 10 тыс. человек

Фото: tatar-congress.org

Прошедший 30 июня в столице Чечни Сабантуй собрал на центральной площади города около 10 тыс. человек. Об этом Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем телеграм-канале.

«Сабантуй проводится в Грозном впервые. Яркий праздник собрал в центре Грозного около 10 тысяч человек, среди которых гости из Татарстана, жители республики, а также многочисленные туристы из различных регионов России», – сказано в сообщении.

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Кадыров отметил, что в республике с давних времен проживают более 1,2 тыс. представителей татарского народа, все они активно участвуют в общественной и политической жизни Чечни. Руководитель региона подчеркнул, что его связывают с Раисом РТ Рустамом Миннихановым братские и дружеские отношения, и добавил, что такие мероприятия, как прошедщий сегодня в Грозном Сабантуй, – часть государственной политики Президента России Владимира Путина по сохранению традиционных ценностей.

Видео: телеграм-канал Рамзана Кадырова