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Беспилотник самолетного типа подавили системами РЭБ в 22 км от Воронежа
Под Воронежем средства РЭБ обнаружили беспилотник самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.
«В 22 километрах от Воронежа в западном направлении системами РЭБ обнаружен и подавлен БПЛА самолетного типа», – указано в сообщении.
В результате происшествия никто не пострадал.
На месте работают сотрудники экстренных служб, сообщает губернатор.
Сегодня ночью ВСУ попытались атаковать сразу несколько регионов России. Так, в Рязанской области системы ПВО сбили два БПЛА, по одному летательному аппарату было уничтожено в Орловской и Калужской областях, еще один беспилотник был перехвачен и потерпел крушение над территорией Рузского района Московской области. Также сегодня ночью ВСУ атаковали аэропорт Пскова.
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