news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
27 февраля 2022  01:23

Берлин одобрил отправку на Украину немецкого оружия

news_top_970_100

Официальный представитель кабмина ФРГ сообщил, что Берлин одобрил отправку немецкого оружия на Украину, передает РИА Новости.

«Правительство Германии сегодня также одобрило передачу 400 противотанковых орудий немецкого производства из Нидерландов на Украину и девяти гаубиц Д-30 и боеприпасов... из Эстонии на Украину», — говорится в сообщении ведомства.

Правительство Германии ранее заявило, что в ближайшее время на Украину доставят одну тысячу противотанковых орудий и 500 ракет Stinger.

Утром 24 февраля Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны, в котором сообщил о начале спецоперации в Донбассе. Он подчеркнул, что мероприятия являются самозащитой и направлены на демилитаризацию Украины. Российский лидер отметил, что накануне руководители ДНР и ЛНР обратились за помощью в отражении агрессии Киева.

#фрг #Россия #Украина
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное