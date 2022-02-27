Берлин одобрил отправку на Украину немецкого оружия

Официальный представитель кабмина ФРГ сообщил, что Берлин одобрил отправку немецкого оружия на Украину, передает РИА Новости.

«Правительство Германии сегодня также одобрило передачу 400 противотанковых орудий немецкого производства из Нидерландов на Украину и девяти гаубиц Д-30 и боеприпасов... из Эстонии на Украину», — говорится в сообщении ведомства.

Правительство Германии ранее заявило, что в ближайшее время на Украину доставят одну тысячу противотанковых орудий и 500 ракет Stinger.

Утром 24 февраля Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны, в котором сообщил о начале спецоперации в Донбассе. Он подчеркнул, что мероприятия являются самозащитой и направлены на демилитаризацию Украины. Российский лидер отметил, что накануне руководители ДНР и ЛНР обратились за помощью в отражении агрессии Киева.