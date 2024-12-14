«Нельзя исключать начала новой гражданской войны в Сирии»

В Сирии менее чем за две недели был свергнут режим Башара Асада, правившего страной на протяжении 24 лет. Как восприняли смену власти простые сирийцы, какую роль в этом сыграли соседние государства и что ожидает эту ближневосточную страну в ближайшем будущем, «Татар-информу» рассказал сирийский политолог, журналист-международник Аббас Джума.





Аббас Джума: «Сейчас в Сирии преобладает страх. Террористы расправляются с неугодными, с теми, кто сотрудничал с режимом Асада»

Фото: телеграм-канал Аббаса Джума t.me/Abbasdjuma

«Простые люди в шоке от происходящего. Многие начали партизанить»

Аббас, как сирийцы, далекие от политики, восприняли свержение режима Асада?

Сирийский народ, простые люди просто напуганы, они пребывают в шоке от происходящего. Сейчас многие даже начали партизанить, в соцсетях мы видим кадры, как простой народ пытается оказывать сопротивление. Люди не знают, что будет потом. Они привыкли жить при Башаре Асаде, при правящей партии БААС, на этом росли целые поколения. А теперь они не знают, что будет дальше. Это точка бифуркации, если хотите. Есть и те, кто рад произошедшему, кто давно этого ждал.

Сейчас в стране преобладает страх. Террористы из «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, запрещена в России, – прим. Т-и) расправляются с неугодными, с теми, кто сотрудничал с режимом Асада. Ну а кто этого не делал? Всех, кто не уехал, следуя этой логике, можно назвать пособниками режима Асада.

«Режим Асада всецело существовал благодаря поддержке России и Исламской Республики Иран» Фото: kremlin.ru

Оппозиции потребовалось меньше двух недель, чтобы свергнуть действующую власть. Почему, на ваш взгляд, это произошло так быстро?

Здесь главная проблема, на мой взгляд, в том, что режим Асада всецело существовал благодаря поддержке России и Исламской Республики Иран. Такая тенденция наблюдалась после победы, а это была победа, давайте называть вещи своими именами, над боевиками «Исламского государства» (признано террористическим и запрещено в РФ, – прим. Т-и). Мы все прекрасно помним зеленые автобусы, на которых террористов вывозили в Идлиб. Это в то время означало заморозку конфликта.

Сейчас же Россия не вмешалась в ситуацию в полном объеме, Иран вообще не смог предпринять никаких мер. Но сваливать все на Асада в данной ситуации будет неправильно. Свою роль сыграли и другие факторы: санкции, давление, которое оказывалось на Сирию и, по сути, не давало ей вздохнуть.

«Израиль, конечно, сыграл свою роль» Фото: kremlin.ru

«США и Израиль организовали захват власти оппозиционными силами»

Насколько мы знаем, существенную помощь Сирии, помимо России и Ирана, оказывало ливанское движение «Хезболла». Но с началом конфликта с Израилем ливанцы были вынуждены перебросить свои резервы из Сирии к границе с южным соседом. Можно ли утверждать, что война Израиля с «Хезболлой» и свержение Асада – это звенья одной цепи?

Да, Израиль, конечно, сыграл свою роль в падении режима Асада, оттянув на себя силы «Хезболлы». И [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху недавно заявил, что, дескать, в этом всем есть и наша, то есть Израиля, заслуга. Силы «Хезболлы» в ходе конфликта с Израилем оказались сильно потрепанными – не уничтоженными, но потрепанными. Также негативно на них отразилась гибель лидера движения Хасана Насраллы.

На мой взгляд, эти события в Сирии начались не с наступлением оппозиции, а гораздо раньше, с ливанской войны. Противостояние Израиля и «Хезболлы» и падение режима Асада действительно можно считать звеньями одной цепи.

Также верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что США и Израиль организовали захват власти в Сирии оппозиционными силами. И сегодня мы видим, что это действительно так. Они блокировали Иран и с воздуха, и с моря. Это было сделано для того, что Иран не смог вмешаться в ситуацию и помочь сирийским властям.

«Эрдоган хочет получить Сирию, он хочет Алеппо, тем более что в Турции это считают исконно турецкими землями. Ему нужна лояльная Сирия, а не Сирия Асада» Фото: rais.tatarstan.ru

«Сирию попытаются раздербанить на части»

Каким вы видите будущее Сирии?

В настоящее время сирийская оппозиция очень разрозненна. Оппозиционные группы отличаются не только по политическим взглядам, но и по иным вопросам.

Если руководство страной на себя возьмет лидер «Хайят Тахрир аш-Шам» [Абу Мухаммад] Джулани, то нельзя исключать нового витка противостояния и начала новой гражданской войны. Религиозные фанатики, как правило, не приемлют компромиссы. А создание инклюзивного правительства – это большой компромисс, поскольку придется делить власть с теми, кого ты ненавидишь. Появится ли в Сирии действительно инклюзивное правительство и когда оно займется непосредственно политикой в стране – это большой вопрос. Поэтому сегодня нельзя точно сказать, какой будет Сирия в будущем.

Не приведет ли разрозненность сирийской оппозиции к распаду страны?

Во всяком случае, Сирию попытаются раздербанить на части. Об этом говорит уже тот факт, что ее окружают государства, не заинтересованные в ее целостности и благополучии, которые думают исключительно о своих интересах. В частности, это Турция и Израиль. Тот же Израиль сразу после падения режима Асада начал оккупировать сирийские земли.

[Президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган же хочет получить Сирию, он хочет Алеппо, тем более что в Турции это считают исконно турецкими землями. Эрдогану нужна лояльная ему Сирия, а не Сирия Асада. Он хочет упрочить свои позиции в регионе, а Сирия в этом плане – это то, что ему нужно. Также он хочет решить проблему с сирийскими беженцами, которые давят на турецкую экономику. Для Анкары желательно, чтобы они вернулись в Сирию. Есть и иные аспекты. Например, сейчас вновь заговорили о строительстве газопровода Катар – Турция, который проблематично было построить при Асаде.