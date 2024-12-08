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Премьер Сирии: Вопрос военного присутствия РФ в стране решат новые власти
Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали заявил, что вопрос военного присутствия России в Сирии будут решать новые власти страны. Об этом он сообщил в интервью изданию Al Arabiya.
По его словам, этот вопрос находится вне его компетенции.
Ранее стало известно, что Президент Сирии Башар Асад покинул территорию республики. Позднее в СМИ появилась информация о его возможной гибели во время авиакатастрофы, так как борт пропал с радаров. В то же время эксперты полагают, что экипаж мог отключить устройство, с помощью которого передаются координаты самолета.
Также аль-Джалали, который остается в захваченном Дамаске, призвал к проведению свободных выборов в Сирии.
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