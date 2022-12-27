Бербок назвала невозможными нормальные отношения Германии с нынешней Россией

Власти Германии считают невозможным поддержание нормальных отношений с Россией в нынешнем ее состоянии. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в интервью румынскому телеканалу Digi 24.

«Мы должны четко понимать: с этой Россией не может быть нормальных отношений», — подчеркнула дипломат.

Министр также отметила, что Германия продолжит ужесточать санкции против РФ и будет поддерживать Украину «столько, сколько нужно».

Ранее Бербок выступила против прекращения боевых действий на Украине на российских условиях, о чем сообщал «Татар-информ».

На Украине и в странах Запада регулярно заявляют, что Россия не стремится к урегулированию конфликта. При этом власти РФ декларируют готовность к переговорам, но на собственных условиях.