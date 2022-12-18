Бербок выступила против прекращения огня на условиях России

Завершение боевых действий на Украине на условиях властей РФ не позволит положить конец последствиям конфликта для жителей территорий, занятых российскими войсками. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью газете Bild.

При этом руководитель МИД ФРГ заметила, что конфликт может быть завершен по инициативе российской стороны. «Всё, что ему (Президенту РФ Владимиру Путину — прим. Т-и) нужно сделать, это приказать своим солдатам отступить. Но, к сожалению, есть что угодно, но только не <…> указания на это», — подчеркнула Бербок.

Ранее Анналена Бербок и ее польский коллега Збигнев Рау осудили прошедшие осенью плебисциты о присоединении украинских территорий к России и заверили, что никогда не признают их итогов.

Недавно бывший государственный секретарь и экс-советник Президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер предположил, что в конфликте на Украине достигнута поворотная точка, которой можно воспользоваться для его урегулирования путем переговоров. Впрочем, после этого действующая администрация отметила, что время для переговоров еще не пришло.