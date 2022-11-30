Белый дом: США не поставляют Киеву оружие большой дальности во избежание эскалации

Власти Соединенных Штатов не поставляют Украине оружие большой дальности из-за нежелания дальнейшей эскалации конфликта. Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

«Мы были очень последовательны в отношении этого. Мы каждый день работаем в тесном взаимодействии с Украиной, буквально каждый день, чтобы попытаться решить вопросы, касающиеся их оборонного потенциала, удовлетворить их нужды», — отметил представитель американской администрации в ответ на вопрос, почему Вашингтон пока не поставляет Киеву оружие большой дальности.

«Мы также заявляли — и не оправдывались за это — о своих опасениях относительно того, что мы не хотим дальнейшей эскалации в этой войне, сверх того насилия, которому уже подверглись украинцы и Украина как страна», — подчеркнул вместе с тем Кирби.

Ранее Пентагон сообщил, что пока не планирует поставлять на Украину зенитные ракетные комплексы Patriot и истребители F-16. Кроме того, США отказываются передавать Украине оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS дальностью 300 километров. Вместе с тем Штаты рассматривают возможность поставок устанавливаемых на ракеты «бомб малого диаметра наземного базирования» (GLSDB) дальностью 160 километров.