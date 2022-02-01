Белый дом подтвердил, что переговоры Блинкена и Лаврова пройдут 1 февраля

1 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен проведет разговор с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Эти переговоры станут «следующим шагом» в дипломатических контактах двух стран по Украине, заявили в администрации Президента США.

«Госсекретарь США завтра проведет разговор с главой МИД России Лавровым. Этот разговор станет следующим шагом в рамках наших дипломатических усилий и контактов», — цитирует официального представителя Белого Дома Джен Псаки РИА Новости.

По ее словам, США полагают, что дверь для дипломатического диалога с Россией необходимо оставлять открытой.

Ранее стало известно, что США передали России письменный ответ по гарантиям безопасности. МИД РФ подтвердил эту информацию. Сразу же после этого Блинкен заявил, что планирует обсудить пункты документа с главой Министерства иностранных дел России.

Позже Президент России Владимир Путин, комментируя ответ США и НАТО, отметил, что в нем проигнорированы все ключевые для РФ пункты.