NYT: Белый дом скоро объявит о передаче Киеву кассетных боеприпасов

Соединенные Штаты в скором времени объявят о передаче Украине кассетных боеприпасов. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на источник в Белом доме.

«В среду вечером это подтвердил официальный представитель администрации на условиях анонимности», — приводит слова журналистов РИА Новости.

Киев настаивает на поставках, несмотря на недовольство европейских стран. Недавно представители американских властей сигнализировали о смене позиции по данному типу снарядов «после месяцев сомнений», пишет газета.

Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую подписали 123 страны, однако среди них нет Штатов и Украины.