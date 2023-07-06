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Политика 6 июля 2023 21:20

NYT: Белый дом скоро объявит о передаче Киеву кассетных боеприпасов

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Соединенные Штаты в скором времени объявят о передаче Украине кассетных боеприпасов. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на источник в Белом доме.

«В среду вечером это подтвердил официальный представитель администрации на условиях анонимности», — приводит слова журналистов РИА Новости.

Киев настаивает на поставках, несмотря на недовольство европейских стран. Недавно представители американских властей сигнализировали о смене позиции по данному типу снарядов «после месяцев сомнений», пишет газета.

Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую подписали 123 страны, однако среди них нет Штатов и Украины.

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