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NYT: Белый дом скоро объявит о передаче Киеву кассетных боеприпасов
Соединенные Штаты в скором времени объявят о передаче Украине кассетных боеприпасов. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на источник в Белом доме.
«В среду вечером это подтвердил официальный представитель администрации на условиях анонимности», — приводит слова журналистов РИА Новости.
Киев настаивает на поставках, несмотря на недовольство европейских стран. Недавно представители американских властей сигнализировали о смене позиции по данному типу снарядов «после месяцев сомнений», пишет газета.
Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую подписали 123 страны, однако среди них нет Штатов и Украины.
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