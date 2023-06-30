news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Политика 30 июня 2023 09:34

Politico: В США активно обсуждают передачу Украине кассетных боеприпасов

Скопировать ссылку
news_top_970_100
Politico: В США активно обсуждают передачу Украине кассетных боеприпасов
Кассетный артиллерийский снаряд калибра 155 мм M864
Фото: Wikipedia.org

Администрация Президента США Джо Байдена активно изучает возможность отправки Украине кассетных боеприпасов, чтобы помочь контрнаступлению ВСУ. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на три информированных источника.

Обсуждение по поводу передачи так называемых «усовершенствованных конвенционных боеприпасов двойного назначения» (DPICM) «активизировалось в последние дни, поскольку усилия Украины по прорыву российской линии обороны зашли в тупик», отмечает издание.

Власти Штатов никогда не исключали передачу кассетных боеприпасов, но такие поставки не считались приоритетными. Теперь же, после начала украинского контрнаступления, в администрации усилились внутренние дебаты по этому вопросу. При этом сообщалось, что определенное количество DPICM Украине поставила Турция.

На прошлой неделе Лора Купер, заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии, заявила в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса, что кассетные боеприпасы «будут полезны», причем «особенно» — против укрепленных российских позиций.

Республиканцы в Конгрессе поддержали поставки, назвав подобные боеприпасы «невероятно эффективными». Однако 14 сенаторов-демократов выступили против этой идеи. Они попросили советника Президента по национальной безопасности Джейка Салливана не одобрять соответствующее решение из-за риска «гуманитарных издержек и ущерба для единства коалиции».

При взрыве кассетных боеприпасов суббоеприпасы рассеиваются по большой территории, дополнительно минируя местность. К Конвенции по кассетным боеприпасам, которая запрещает их использование, передачу и накопление, присоединились 110 стран, среди которых, впрочем, нет ни Украины, ни России, ни Соединенных Штатов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что США близки к передаче оперативно-тактических баллистических ракет ATACMS на Украину.

#спецоперация на Украине #украина и сша
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное