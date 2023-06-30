Politico: В США активно обсуждают передачу Украине кассетных боеприпасов

Кассетный артиллерийский снаряд калибра 155 мм M864

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Администрация Президента США Джо Байдена активно изучает возможность отправки Украине кассетных боеприпасов, чтобы помочь контрнаступлению ВСУ. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на три информированных источника.

Обсуждение по поводу передачи так называемых «усовершенствованных конвенционных боеприпасов двойного назначения» (DPICM) «активизировалось в последние дни, поскольку усилия Украины по прорыву российской линии обороны зашли в тупик», отмечает издание.

Власти Штатов никогда не исключали передачу кассетных боеприпасов, но такие поставки не считались приоритетными. Теперь же, после начала украинского контрнаступления, в администрации усилились внутренние дебаты по этому вопросу. При этом сообщалось, что определенное количество DPICM Украине поставила Турция.

На прошлой неделе Лора Купер, заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии, заявила в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса, что кассетные боеприпасы «будут полезны», причем «особенно» — против укрепленных российских позиций.

Республиканцы в Конгрессе поддержали поставки, назвав подобные боеприпасы «невероятно эффективными». Однако 14 сенаторов-демократов выступили против этой идеи. Они попросили советника Президента по национальной безопасности Джейка Салливана не одобрять соответствующее решение из-за риска «гуманитарных издержек и ущерба для единства коалиции».

При взрыве кассетных боеприпасов суббоеприпасы рассеиваются по большой территории, дополнительно минируя местность. К Конвенции по кассетным боеприпасам, которая запрещает их использование, передачу и накопление, присоединились 110 стран, среди которых, впрочем, нет ни Украины, ни России, ни Соединенных Штатов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что США близки к передаче оперативно-тактических баллистических ракет ATACMS на Украину.