Беляев призвал к сплоченности после атаки БПЛА на Казань

Глава Менделеевского района Радмир Беляев начал утреннее совещание с событий, которые произошли в Казани утром 21 декабря. Он призвал всех оставаться сплоченными.

«Ужасные события произошли в прошедшую субботу. Как вы знаете, Казань атаковали 8 беспилотников. Часть из них была нацелена на жилые дома. К счастью, пострадавших нет», — напомнил он.

«Несмотря на вражеские попытки посеять панику, мы, жители Татарстана, держимся вместе, сохраняем спокойствие с верой в Победу. Сейчас это как никогда важно: быть сплоченными и продолжать поддерживать наших ребят в зоне спецоперации и их близких», — обратился он к присутствующим.

Утром 21 декабря, напомним, столица Татарстана подверглась атаке беспилотников. По оперативным данным, зарегистрировано восемь прилетов. Раис Татарстана Рустам Минниханов и Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин прибыли в ЖК «Лазурные небеса», где случилось возгорание после удара БПЛА. Позднее руководитель республики рассказал о принятых мерах и призвал татарстанцев не поддаваться панике.