Сергей Марков: «Белоусов в войне не разбирается, это не его работа. У него другие задачи»

Сергей Марков раскрывает смыслы смены главы Минобороны и оценивает шансы на возвращение генерала Суровикина на СВО

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сейчас деньги у Минобороны огромные, в два раза больше, чем было до СВО»

Андрей Белоусов был министром экономразвития и первым вице-премьером. Для многих его назначение министром обороны стало большим сюрпризом, тем более он не служил в Вооруженных силах. А вы как это оцениваете?

Это назначение Андрея Белоусова, конечно, сенсация, и никто этого не ожидал. Я это объясняю, можно сказать, устами Дмитрия Пескова.

Первое – это зачистка от коррупции. Сейчас деньги у Минобороны огромные, в два раза больше, чем было до СВО. А ситуация с арестом заместителя министра обороны Тимура Иванова показала, что уровень коррупции в министерстве совершенно зашкаливающий.

Вторая вещь – инновации. Понятно, что выигрывает армия, которая максимально вводит инновации. И ориентировать Российскую армию на это должен будет Белоусов. Надо сделать так, чтобы заказывались дроны, современная техника. Плюс надо, чтобы пользовались этой техникой. То есть нужно одновременно построить систему, при которой из войск поступал бы запрос для экономики. В экономике быстро бы придумывали решение проблем, с которыми сталкиваются солдаты на фронте. Опытные образцы делали, отлаживали, ставили на поточное производство, направляли в армию. В армии быстро учили солдат-офицеров ей пользоваться. Вот такие действия необходимо отработать. Такую систему должен построить Белоусов.

Песков, комментируя это назначение, напомнил, что бюджет силового блока вырос с 3% до 6,7% от ВВП страны. Я правильно понимаю, что задача Белоусова – остановить рост за счет оптимизации эффективности расходования средств?

Нет. Задача Белоусова – сделать так, чтобы это не разворовывалось. Сделать так, чтобы технологии, которые создаются в военной области, использовались и в мирное время.

«Выигрывает армия, которая максимально вводит инновации. И ориентировать Российскую армию на это должен будет Белоусов» Фото: kremlin.ru

Военными действиями будет заниматься глава Генштаба Герасимов, как я понимаю? Белоусов не будет в этом участвовать?

Да, конечно. Белоусов в военных действиях не разбирается, это совсем не его работа. Кстати, вероятность смены самого Герасимова сейчас резко упала. Ведь в условиях, когда меняется министр обороны, еще менять начальника Генштаба – это можно получить дезорганизацию в армии. Поэтому вероятность смены Герасимова сейчас минимальна.

По делу Иванова о коррупции ходит много разговоров, есть две версии. То, что это дело стало одной из причин назначения Белоусова или было направлено просто против Шойгу. Как вы думаете?

Это дело, возможно, послужило одной из причин назначения Белоусова. Так же это не вполне дело исключительно против Шойгу. Понятно, что Шойгу, наверное, пытался защищать Иванова. Но мое мнение, что дело Тимура Иванова вышло на коррупцию, но началось не с этого. У нас за коррупцию снимают, а не арестовывают. Передвигают. Насколько я понимаю, произошла очень странная история с его представительством в иностранных делах. Там от него требовали, чтобы он свою иностранную недвижимость, зарегистрированную на его бывшую жену, убрал. Поскольку это слабое место, за которое на него выходили западные спецслужбы. Он тянул с этим вопросом. Началось все с этого. Возможно, сказали: «Ну, ты по-хорошему не хочешь…» И в итоге пошло дело по коррупции.

«Шойгу не справился с СВО в деле быстрого разгрома украинской армии»

Сейчас идут споры: назначение Шойгу секретарем Совбеза РФ – это понижение или повышение?

С моей точки зрения, повышение. Те, кто говорит, что это понижение, лгут. Как правило, говорят так только противники Шойгу. Это глупости. Но другое дело, что должность эта не «ресурсная». Но Шойгу и не бизнесмен. Я думаю, что его самого немного достали эти бизнес-дела, и он с удовольствием ушел от такой должности в бизнесе, который его подводил. Зависит еще от того, какой сам по себе человек. Меня посадить на какую-то должность, и через десять лет даже вокруг политолога Маркова будут образовываться личные связи. Это закон развития системы.

«Я бы сказал, что Шойгу не справился с новыми военными и стратегическими технологиями» Фото: kremlin.ru

С чем справился Шойгу, на ваш взгляд, или с чем не справился применительно к СВО?

Шойгу не справился с СВО в деле быстрого разгрома украинской армии. Справился с тем, что резко переломил имидж Российской армии с негативного на позитивный. Это огромная его заслуга. Потом он справился с тем, что смог создать новую армию, которая выдержала удар ВСУ, которая была сильнее в 2022 году и получила еще чудовищный объем вложений от Запада. Он смог создать новую Российскую армию в конце 2022-го – начале 2023 года, которая выдержала этот удар. Я бы еще сказал, что он не справился еще с новыми военными и стратегическими технологиями. Например, после Карабахской войны, где одной из причин победы азербайджанской армии было как раз активное использование дронов. Абсолютно очевидно, что революция дронов впереди. А Шойгу не удалось это угадать и сделать.

«Такие люди, как Суровикин, должны быть на СВО, а не в Африке»

Сейчас все ждут возвращение генерала Суровикина из Африки на СВО. Как вы думаете, будет это или нет? И есть ли вина Шойгу в том, что они с Суровикиным, так сказать, не поладили?

Думаю, что какая-то вина Шойгу есть. Я бы добавил, такие люди, как Суровикин, который считается лучшим современным российским генералом, должны быть на украинском фланге, а не в Африке.

«Суровикин считается очень хорошим генералом, и его должны вернуть» Фото: kremlin.ru

Насколько реально, что Суровикина сейчас вернут в зону СВО, и от чего это зависит?

Суровикин считается очень хорошим генералом, и его должны вернуть. Да, из-за личных связей его обрубили, выкинули и так далее. Но, может быть, то, что я сказал и думает большинство, может, оно так и есть. А может, там есть еще какие-то другие обстоятельства. Кто знает, возможно, во время Пригожинского мятежа он действительно что-то явно нехорошее сделал? И его за то, что он хороший генерал, просто простили? Может быть, есть какие-то закрытые обстоятельства, которых мы не знаем? Но общее представление таково: он лучший генерал, и из-за плохих отношений его держат в Африке и его ресурс не используют.

«Казань представлена в правительстве, что отражает большую роль Татарстана в России»

А какое у вас мнение об остальных перестановках в Кабмине РФ? Какое решение или отсутствие каких решений удивило вас больше всего?

Меня очень удивило, что сохранился либеральный блок. Эти люди потеряли 300 млрд долларов, замороженных на Западе. Много говорили о том, что эти деньги могут заморозить, а они держали их там. Это чудовищная ошибка. Я знаю, что КПРФ решили не голосовать. И думаю, что очень многие депутаты «Единой России» хотели бы поступить так же. Это что касается негатива.

«У Дягтерева чуть ли не единственное министерство, где может произойти сильное изменение. Потому что спорт находится в тупике» Фото: kremlin.ru

А другое – это фигуры Алиханова и Дягтерева. Они представляют особый интерес. Они такие яркие и публичные политики. При этом понятно, что у министра промышленности и торговли должность очень ресурная. У Дягтерева не ресурсная – министр спорта. Но зато у Дягтерева чуть ли не единственное министерство, где может произойти сильное изменение. Потому что спорт находится в тупике. В общем, он во всем мире находится в тупике и превращается из здорового образа жизни в уродство. Спорт высоких достижений, как по мне, это уродство. Там на допинге сидят все. Особенно американцы и китайцы – лидеры этого дела. Переходить надо к массовому спорту. А вот у нас в нашей культуре спорт, кстати, очень хорошо развит в Татарстане. Надо максимально использовать опыт Татарстана.

В целом в стране он развит крайне недостаточно. А конечная цель деятельности всех правительственных структур – здоровье людей. Массовый спорт дает людям здоровую продолжительность жизни и счастье. Он еще экономически выгоден. Люди меньше болеют и лучше работают.

«Хуснуллин вообще стал одним из героев. Ведет большое строительство и восстановление Мариуполя и других участков новых территорий» Фото: kremlin.ru

К слову о Казани. Татарстан сохранил своих представителей в Кабмине РФ: Хуснуллин, Файзуллин…

Татарстан является одним из лидеров в России и его присутствие в правительстве естественно. Хуснуллин вообще стал одним из героев. Ведет большое строительство и восстановление Мариуполя и других участков новых территорий. Мариуполь и дорога вокруг Азовского моря – два больших его подвига. Я бы добавил к ним и автодорогу Москва – Казань. Тоже достаточно быстро и неплохо построена. В десять раз она быстрее построилась, по-моему, чем дорога Москва – Санкт-Петербург. Татарстан активно представлен в российском правительстве, что отражает его большую роль в Российской Федерации в целом.