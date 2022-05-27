Белгородский губернатор заявил об обстреле села Нехотеевка, есть пострадавший

Село Нехотеевка в Белгородском районе Белгородской области подверглось обстрелу. Об этом со ссылкой на оперативные службы рассказал глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Есть разрушения: повреждены 8 строений, газопровод и линия электропередач», — написал губернатор.

При этом, по словам Гладкова, один человек пострадал — мужчина получил «осколочное ранение голени». «Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — заверил руководитель области.

После начала специальной военной операции на Украине граничащие с этой страной регионы России, включая Белгородскую область, спорадически подвергаются обстрелам с ее территории. В том числе 11 мая под обстрелом оказалось село Солохи Белгородской области, 15-го числа был обстрелян поселок Середа, а 26-го — село Журавлевка.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Вскоре был принят закон о наказании (до 15 лет лишения свободы) за информацию о действиях Вооруженных сил, объявленную недостоверной.