Белгородский губернатор заявил о пострадавшем при обстреле поселка Середа

В результате обстрела поселка Середа Шебекинского городского округа Белгородской области со стороны Украины пострадал один человек. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Один мирный житель пострадал, получил осколочное ранение. Ему будет оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал губернатор.

Более подробную информацию Гладков пообещал предоставить позже.

После начала специальной военной операции на Украине граничащее с этой страной регионы России, включая Белгородскую область, спорадически подвергаются обстрелам с ее территории.

В частности, 11 мая под обстрелом оказалось село Солохи Белгородской области. Тогда один человек погиб, а еще семь были ранены.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Вскоре Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать ход операции, основываясь только на сведениях из официальных российских источников. Позднее Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за информацию о действиях Вооруженных сил, объявленную недостоверной.