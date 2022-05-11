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Происшествия
11 мая 2022  21:42

Губернатор Белгородской области сообщил о гибели человека при обстреле со стороны Украины

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В результате обстрела села Солохи Белгородского района Белгородской области со стороны Украины погиб человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По подтвержденной информации, на данную минуту один человек погиб, умер в машине скорой помощи <…>», — написал губернатор.

Кроме того, по данным Гладкова, еще трое человек ранены, «им оказывается вся необходимая помощь». По его оценке, сейчас наблюдается «самая тяжёлая ситуация за все время обстрелов».

После начала специальной военной операции на Украине граничащее с этой страной регионы России спорадически подвергаются обстрелам с ее территории. В частности, 1 мая семь домов пострадали от пожара на объекте Министерства обороны РФ в Белгородской области.

#спецоперация на Украине #обстрел
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