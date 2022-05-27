Белгородский губернатор заявил о гибели женщины после обстрела села

Пострадавшая накануне при обстреле села Журавлевка Белгородского района Белгородской области женщина скончалась. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Женщина, которая вчера получила ранение, умерла от полученных ран», — написал губернатор. Так как раненая находилась в критическом состоянии, вывезти ее и доставить в реанимацию удалось только через несколько часов.

По словам Гладкова, вчера Журавлевка «весь день» подвергалась обстрелам с украинской стороны. Напряженная ситуация, как следует из сообщения руководителя региона, наблюдается также в двух других приграничных населенных пунктах: Нехотеевке Белгородского района и Середе Шебекинского округа.

«Обращаюсь ко всем, в первую очередь к жителям этих сел: до особого распоряжения, до доведения до вас информации, что все спокойно, посещать эти села ни в коем случае нельзя!» — обратился Гладков к читателям своего канала.

После начала специальной военной операции на Украине граничащие с этой страной регионы России, включая Белгородскую область, спорадически подвергаются обстрелам с ее территории. В частности, 11 мая под обстрелом оказалось село Солохи Белгородской области, а 15-го числа был обстрелян поселок Середа.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Вскоре Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать ход операции только на основе сведений из официальных российских источников. Позднее был принят закон о наказании (до 15 лет лишения свободы) за информацию о действиях Вооруженных сил, объявленную недостоверной.