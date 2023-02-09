Белгородский губернатор сообщил о трех ракетах, сбитых ПВО над Грайвороном

Над Грайворонским городским округом российская противовоздушная оборона уничтожила три ракеты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель региона Вячеслав Гладков.

«В Грайворонском городском округе системой ПВО было сбито три ракеты. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет. Оперативные службы уточняют информацию», — написал губернатор.

Ранее Гладков рассказал, что под массированный обстрел попало село Муром приграничного Шебекинского городского округа. Никто не пострадал, но «есть повреждения возле Дома культуры и школы». Кроме того, по его словам, «снаряды упали рядом с частным домовладением».

В ходе специальной военной операции на Украине, которую начал Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года, граничащие с этой страной регионы, особенно Белгородская и Курская области, регулярно подвергаются обстрелам, в том числе ракетным, и налетам беспилотников с украинской стороны. В октябре прошлого года из-за этого в приграничных субъектах Федерации глава государства ввел средний уровень реагирования.

Позднее, 4 февраля этого года, в Белгородской области был бессрочно установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Это произошло после того, как ночью после обстрела завода в поселке Борисовка начался сильный пожар на нефтебазе, который удалось потушить лишь после полудня.