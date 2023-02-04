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Политика
4 февраля 2023  13:53

Белгородская область четвертой в РФ установила бессрочный уровень террористической угрозы

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Введенный в Белгородской области желтый уровень террористической угрозы станет бессрочным. Регион стал четвертым в России, принявшим такое решение.

«Абсoлютно oчевидна неoбходимость прoдолжения ввeдения жeлтого урoвня тeррористической oпасности. Пoэтому с сегoдняшнего дня он будет бeссрочным. Такoе прaво, в сoответствии с дeйствующим закoнодательством, губeрнаторам прeдоставил Прeзидент Рoссийской Фeдерации Влaдимир Влaдимирович Путин», – прокомментировал решение глава области Вячеслав Гладков.

Ранее о введении бессрочного желтого уровня террористической опасности объявили Курская, Брянская области и Крым. Ожидается, что ограничения снимут после улучшения обстановки на границах России.

Гладков подчеркнул, что это вынужденное решение. Так, в ночь на 4 февраля в регионе был атакован промышленный объект в Борисовке, а также попало под обстрел село Красное, где было сильно повреждено одно домовладение и ЛЭП.

#Белгородская область
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