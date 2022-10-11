ВСУ обстреляли подстанцию в Белгородской области, без света остались более 2 тыс. жителей

Вооруженные силы Украины обстреляли подстанцию в городе Шебекино Белгородской области. Снарядами поврежден трансформатор подстанции, от электроэнергии отключено более двух тысяч жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, жертв и пострадавших от обстрела нет.

«На месте находится мой заместитель Константин Полежаев, глава округа Владимир Жданов, МЧС, полиция и другие оперативные службы. В максимально короткий промежуток времени последствия будут устранены», – заверил Гладков.

В приграничных регионах России из-за регулярных обстрелов ВСУ сохраняется высокий уровень террористической угрозы – в Белгородской, Курской, Брянской областях, районах Воронежской области. Так, накануне сообщалось, что на фоне обстрелов школы, колледжи и вузы в приграничных районах Белгородской области и областном центре — городе Белгороде переведут на удаленное обучение на две недели.