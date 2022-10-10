Белгородский губернатор заявил об обстреле со стороны Украины села Масычево

В Белгородской области обстрелу с украинской стороны подвергся хутор Масычево Грайворонского городского округа. Об этом сообщил в своем Telegram-канале руководитель региона Вячеслав Гладков.

«ВСУ обстреливают хутор Масычево Грайворонского городского округа. По предварительной информации, без погибших и пострадавших <…>», — написал губернатор.

При этом, по его данным, два дома разрушено и еще 13 домовладений посечены осколками, причем подомовой обход для фиксации повреждений еще не завершился.

Это не первый обстрел территории Белгородчины за сегодняшний день. Ранее Гладков рассказал о гибели 74-летней женщины из-за удара, нанесенного по городу Шебекино. Она скончалась от «обширных осколочных ранений». Кроме того, в городе повреждены три частных дома.

Помимо этого, в селе Конопляновка Валуйского городского округа, несмотря на работу ПВО, кассеты ракеты «Точка-У» «раскрылись и повредили один частный жилой дом». Никто не пострадал.

С начала специальной военной операции на Украине, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин, граничащие с этой страной регионы России, включая Белгородскую область, подвергаются обстрелам с ее территории.

В частности, в субботу, 8 октября, Белгородчина была обстреляна четыре раза. Украинские силы нанесли удары по городам Шебекино и Грайворон, а также по селам Бирюч Валуйского городского округа, где была ранена 16-летняя девушка, и Тишанка Волоконовского района.