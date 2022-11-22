Губернатор Белгородской области сообщил о создании в регионе «засечной черты»

В Белгородской области организовано строительство укреплений. Снимками фортификационных работ в своем Telegram-канале поделился губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Рабочий день начал с осмотра строительства засечной черты с моим заместителем Владимиром Базаровым», — подписал выложенные им фотографии глава области.

Накануне на пресс-конференции Гладков рассказал, что власти региона «начиная с апреля» «достаточно активно» занимаются «укреплением рубежей в рамках своих полномочий».

«Я бы говорил о формировании Белгородской засечной черты, потому что это привычное для нас понятие. Белгородская область всегда стояла на рубеже и защите интересов государства российского, поэтому это продолжается и сейчас», — добавил чиновник (цитата по ТАСС).

С начала специальной военной операции на Украине, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин, граничащие с этой страной регионы России, в том числе и Белгородская область, время от времени подвергаются обстрелам с ее территории.

Засечные черты, включавшие засеки, валы и другие заградительные сооружения, создавались на Руси для защиты южных и восточных границ страны начиная с X века. Особое распространение они получили в XVI и XVII веках. Белгородская черта возводилась с 1634 по 1654 год. Непосредственно на ней находились 27 крепостей, главной из которых был сам Белгород.

Фото: t.me/vvgladkov/.