Белгородский губернатор: В Новом Осколе сработала система ПВО, ранен один человек

В городе Новый Оскол Белгородской области сработала российская система противовоздушной обороны. Сбиты три ракеты, ранен один человек, сообщил руководитель региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Последствия на земле уточняются. Уже известно об одном пострадавшем, мужчина с осколочными ранениями руки. Бригада скорой помощи уже выехала на место», — написал губернатор.

Кроме того, по словам Гладкова, есть повреждения от осколков нескольких фасадов и линии электропередачи в ряде селах Новооскольского городского округа.

В ходе специальной военной операции на Украине, которую начал Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года, граничащие с этой страной регионы регулярно подвергаются обстрелам. Так, в Белгородской области 4 марта снаряды упали на территорию школы села Бутырки Валуйского округа.

Из-за обстрелов в приграничных субъектах Федерации бессрочно введен «желтый» (высокий) уровень террористической угрозы. Помимо этого, осенью глава государства установил средний уровень реагирования на территории Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.