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Политика 4 июля 2024 09:59

Беларусь вступила в Шанхайскую организацию сотрудничества

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Беларусь вступила в Шанхайскую организацию сотрудничества
Фото: Wikipedia.org

Беларусь вступила в состав Шанхайской организации сотрудничества. Об этом на саммите ШОС в Астане после подписания соответствующего документа объявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает ТАСС.

«Решение о полноправном членстве Республики Белоруссия в Шанхайской организации сотрудничества принято», — заявил казахстанский лидер и поздравил с этим своего белорусского коллегу Александра Лукашенко.

Беларусь стала десятым по счету членом ШОС. Теперь организация включает десять государств-членов, две страны-наблюдателя (ими пока остались Афганистан и Монголия) и 14 партнеров по диалогу.

Сегодня, 4 июля, в столице Казахстана Астане проходит саммит ШОС. В его работе принимает участие Президент РФ Владимир Путин.

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#Беларусь #ШОС
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