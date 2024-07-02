Путин в Астане проведет переговоры с лидерами как минимум семи государств

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин проведет на предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества в столице Казахстана Астане целую серию двусторонних встреч с лидерами других стран. Об этом рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

Дипломат пояснил, что российская сторона воспринимает саммит ШОС как «шанс организовать двусторонние контакты с лидерами стран». В связи с этим программа Президента РФ «включает целый ряд весьма важных двусторонних» встреч. Кроме того, не исключено согласование дополнительных контактов на полях мероприятия, уточнил он.

За день до начала протокольных мероприятий, 3 июля, должны пройти переговоры с президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым, Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Председателем КНР Си Цзиньпином и Премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Незадолго до намеченного на вечер неформального обеда участников саммита предполагается встреча с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

На следующий день, 4 июля, возможна организация «небольших кратких двусторонних контактов». Так, уже согласованы переговоры с врио Президента Ирана Мохаммадом Мохбером, конкретизировал Ушаков.

Ранее уже анонсировалось, что Путин на саммите ШОС в Астане проведет ряд встреч с лидерами других стран.