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Путин в Астане проведет переговоры с лидерами как минимум семи государств
Президент России Владимир Путин проведет на предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества в столице Казахстана Астане целую серию двусторонних встреч с лидерами других стран. Об этом рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.
Дипломат пояснил, что российская сторона воспринимает саммит ШОС как «шанс организовать двусторонние контакты с лидерами стран». В связи с этим программа Президента РФ «включает целый ряд весьма важных двусторонних» встреч. Кроме того, не исключено согласование дополнительных контактов на полях мероприятия, уточнил он.
За день до начала протокольных мероприятий, 3 июля, должны пройти переговоры с президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым, Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Председателем КНР Си Цзиньпином и Премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
Незадолго до намеченного на вечер неформального обеда участников саммита предполагается встреча с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
На следующий день, 4 июля, возможна организация «небольших кратких двусторонних контактов». Так, уже согласованы переговоры с врио Президента Ирана Мохаммадом Мохбером, конкретизировал Ушаков.
Ранее уже анонсировалось, что Путин на саммите ШОС в Астане проведет ряд встреч с лидерами других стран.
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