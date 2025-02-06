Бавлинец награжден в зоне СВО орденом Мужества и медалью Суворова

Фото предоставлено Айгуль Габдрафиковой

Участник спецоперации Ильнур Нафиков из Бавлов награжден орденом Мужества и медалью Суворова. Сначала боец получил медаль Суворова. Вторая награда, орден Мужества, была вручена ему после того, как он был ранен во время штурмовых действий. Татарстанец рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются военнослужащие, в том числе о важности поддержки и взаимовыручки в таких экстремальных условиях.

21 сентября 2022 года в России объявили частичную мобилизацию, а уже 22-го числа Ильнур получил повестку – ему позвонили из военкомата на работу, где он трудился бурильщиком. На следующий день бавлинец пришел в военкомат, и ему сказали собираться. Однако собрать получилось только самое необходимое, так как в два часа дня он уже с другими мобилизованными бавлинцами отправился в Казань. Узнав, что мужа забирают в действующую армию, его жена Эльвира не смогла сдержать слез. Но после первых эмоций она успокоилась и поддержала супруга.

«В Казани нас разместили в "Экспо". Мы провели там чуть больше месяца, занимаясь слаживанием и подготовкой, и уже 5 ноября пересекли границу, – рассказал бавлинец. – Сначала мы находились на Сватово-Купянском направлении, и наша задача состояла в том, чтобы оборонять эту территорию. Там были поля, но также встречались и некоторые постройки. Мы укрепляли позиции и жили в полевых условиях».

Бавлинец вспомнил, что погода на Луганщине, куда мобилизованные прибыли в ноябре, изначально была довольно теплой, но со временем начало холодать. Также значительной проблемой стала сырость. По словам Ильнура, несмотря на холод и далекие от комфорта условия проживания, ему удалось не заболеть.

«Я по себе заметил, что организм будто понимает, что нельзя болеть. Даже легкого насморка за все нахождение там не было. В Бавлах, например, раз в год я обязательно болел, а там организм как-то мобилизовался что ли».

Надо сказать, что Ильнур – профессиональный военный, который прошел путь от учебы в военном училище до службы в армии. Он начал свою военную карьеру, поступив в Казанское высшее военно-командное училище после окончания школы. Выбрал специальность мотострелка. Учеба длилась четыре года, и по окончании его направили служить в Алтайский край – там он пробыл более года, пока не начались сокращения в армии в 2010 году. За время службы дослужился до звания старшего лейтенанта, а позже, уже находясь в зоне СВО, через полгода получил звание капитана. Ильнур как никто другой осознает, что армейская жизнь требует высокой ответственности: капитан управляет ротой, состоящей из четырех взводов, что подразумевает значительное количество подчиненных.

Командуя своим подразделением, татарстанец понимал, что его основная задача заключалась в поддержании боевой готовности и морального состояния солдат.

«В уставе прописаны все обязанности, но на практике плюс ко всему это означает, что нужно следить за качеством и состоянием [личного] состава, чтобы все было в порядке, – пояснил Ильнур. – Кроме того, мы всегда проводили занятия по подготовке к выполнению боевых задач. При этом важно было поддерживать моральный дух солдат. Также я отвечал за организацию всего: еда, отдых, распределение обязанностей. Нужно было следить за тем, чтобы у всех была возможность поесть и отдохнуть. Ведь человек – не робот. Каждый выход на линию соприкосновения – это риск для жизни, будь то оборона, наступление или даже ротация, всё происходит быстро».

Что касается питания, у солдат была полевая кухня, и довольно часто из Татарстана, в том числе из Бавлинского района, приходили посылки. Несколько раз их посещал и глава Бавлинского района Ильяс Гузаиров – он привозил шефскую помощь, собранную всеобщими усилиями всех неравнодушных бавлинцев, и всегда интересовался, что необходимо бойцам. Это внимание со стороны гражданских людей, их забота и ожидание придавали уверенности и силы, помогая в том числе справляться с трудностями на фронте.

«Хотел бы выразить огромную благодарность всем, кто не остался в стороне, – подчеркнул Ильнур. – Очень приятно, что от бавлинцев идет такая колоссальная поддержка».

Важной частью жизни Ильнура на фронте была связь с семьей. Он старался поддерживать контакт с женой и сыном хотя бы раз в неделю, что было непросто из-за условий на передовой. Разговоры длились по несколько минут, но этого хватало, чтобы немного успокоить родных.

Несмотря на трудности, жена Ильнура Эльвира проявила невероятную силу духа. Она активно поддерживала мужа, стараясь организовать всё необходимое для его службы. Вместе с другими женами мобилизованных создала группу поддержки, которая занималась сбором помощи. Они хорошо знали, что нужно их мужьям в зоне боевых действий.

Кроме того, Эльвира, как и многие другие жены, оставшиеся без мужского плеча, должна была справляться с повседневными делами и обязательствами. Тем более что в частном доме работы было хоть отбавляй.

«Все дела, которые я обычно делал, она взяла на себя, – заметил Ильнур. – Вся нагрузка легла на ее плечи, и она справилась. И друзьям нашим хочется сказать спасибо, одну ее не оставили, то снег помогали почистить, то дрова привезти и наколоть».

На службе военнослужащие сталкиваются с множеством боевых задач, одной из которых является переход в наступление. Ильнур, участвовавший в одной из таких операций, рассказал о масштабах действий, в которых было задействовано более тысячи человек, включая и его роту из 106 солдат. Именно там он получил ранение в ногу.

«Это был польский миномет. Обычно минометы можно услышать – они свистят, но в этом случае звук был совершенно другим: можно было услышать только взрыв, и уже было слишком поздно, – поделился воспоминаниями Ильнур. – В результате я получил ранения. К сожалению, командир взвода, который был со мной, погиб сразу же. Это был самый страшный момент. Мне повезло – я остался жив».

Такая сложная ситуация потребовала от сослуживцев оперативных действий: они быстро организовали эвакуацию и оказали раненным первую помощь.

«Мои сослуживцы не растерялись, спасибо им большое. Они быстро сработали, – отметил Ильнур. – Также прямо там на месте я смог самостоятельно наложить жгут на ногу и сделать себе укол промедола, это знание я получил во время учебы в Казани. Нам рассказывали, как важно быстро реагировать в таких ситуациях. У нас это уже до автоматизма доходило. Я и сам к этому серьезно относился, и личный состав, как командир подразделения, заставлял всё это знать и уметь. А так я бы потерял много крови и получил сильный болевой шок. Потом уже ребята подбежали, быстро перебинтовали. Эвакуация долго шла. Далеко было идти. Представляете, идешь по лесу, везде одни деревья лежат, плюс с тропинки не уйдешь, всё заминировано».

Группа из выживших и раненых направилась к эвакуационному пункту, где их ожидали более опытные фельдшеры. Как рассказал Ильнур, всегда перед выполнением боевой задачи организовывался эвакуационный пункт.

«Там нас уже ждали более обученные фельдшеры, которые могли оказать необходимую медицинскую помощь, в том числе зашить раны, поставить капельницу. Они быстро провели обеззараживание и другие необходимые действия и подготовили меня к дальнейшей эвакуации. Затем меня уже на вертолете перевезли в Белгород. Позже меня уже комиссовали», – объяснил ветеран СВО.

Ранение оказалось тяжелым, затронувшим мышцы и нервы в ноге. Долгое время Ильнур лежал в военном госпитале в Подольске.

«Я не скажу, что война меня как-то изменила, – говорит Ильнур. – По характеру я остался прежним. Может, сыграло роль и то, что как только я попал в госпиталь, со мной работали психологи. В общей сложности я провел в госпиталях почти год, сменил несколько городов. Страшные сны, конечно, снятся до сих пор, но я не дергаюсь от каждого салюта».

По поводу ноги врачи дают достаточно оптимистичные прогнозы, но точно не знают, когда конечность полностью восстановится. Сегодня Ильнур продолжает получать лечение в больнице и проходить реабилитацию в специализированных учреждениях.

«В этом плане всё хорошо. Хотел бы также большое спасибо сказать Марату Ильясову, я каждую неделю два-три раза хожу в его реабилитационный центр "Я смогу". Там очень хорошие инструкторы, они действительно помогают. Атмосфера там теплая, когда приходишь, чувствуешь себя комфортно», – заключил военный.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

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