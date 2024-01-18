Вставший на ноги после паралича Марат Ильясов: «Самый главный вызов — не сдаваться»

Доверенное лицо Президента РФ Владимира Путина и председатель автономной некоммерческой организации содействия людям с ограниченными возможностями «Я смогу» Марат Ильясов провел в Альметьевске мотивационную лекцию. Во время встречи бавлинец рассказал жителям нефтеграда о своем пути восстановления после полного паралича.

Марат Ильясов имеет инвалидность первой группы. Он потерял возможность двигаться почти 20 лет назад, попав в ДТП. На тот момент ему было 25 лет. Одна из поездок на автомобиле, которым управлял его друг, оказалась роковой. Легковушка столкнулась с грузовиком — приятель получил незначительные травмы, а Марата полностью парализовало ниже шеи.

Врачи давали неутешительные прогнозы, но парень не сдавался. В результате постоянных физических и психолого-эмоциональных тренировок он смог добиться поразительных результатов — встать на ноги.

Проходя курсы реабилитации в разных учреждениях, он заметил, что существующие методы не дают желаемого эффекта.

«Во время восстановления в центрах и постоянных тренировок дома я испытывал постоянный дискомфорт. У меня не было возможности делать нужную амплитуду движений. Так у меня стали возникать идеи и образы идеальных для меня тренажеров», — пояснил Марат Ильясов.

Постепенно образы тренажеров получили материальное воплощение. А затем Марату Ильясову удалось открыть свой реабилитационный центр.

На встрече с будущими специалистами нефтяной отрасли он рассказал, как важна поддержка в семьях и с какими вызовами ему приходится сталкиваться ежедневно.

«Самый главный вызов — продолжать идти вперед и не сдаваться. Искать мотивацию внутри себя», — сказал он.

При этом Марат Ильясов назвал свою деятельность ответом на оказанную когда-то ему помощь врачей и близких людей. «Помогая другим, я возвращаю оказанную мне поддержку», — убежден общественник.