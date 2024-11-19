Бавлинцы приготовили 15 кг домашней лапши для бойцов СВО

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

С самого начала спецоперации бавлинцы готовы оказывать всестороннюю помощь бойцам. В селах района проводят субботники, где готовят домашнюю лапшу. Не остались в стороне от этого доброго дела и жители села Кзыл-Яр. В школьной столовой резали лапшу и приготовили сухари. Яйца и муку сельчане принесли из дома.

«У всех одно желание — скорее бы был мир на земле, — говорит учитель татарского языка Гузель Зигангареева. — Работу по нарезке лапши организовали быстро. Мы со всем коллективом активно принимаем участие. Помощь военным стараемся оказывать постоянно».

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

По словам педагога, учащиеся также активно участвуют в этой работе. Они пишут теплые письма, помогают делать окопные свечи.

«Да, не остались в стороне от этой работы и наши ученики, — говорит учитель начальных классов Лилия Хисамова. — Они написали содержательные письма, в которых выразили свои наилучшие пожелания нашим ребятам. Самое интересное было то, что некоторые из солдат, получивших эти письма, во время краткосрочного отпуска приезжали в школу на встречу с детьми и знакомились с ними. Мы организовали очень полезные беседы учеников с нашими героями».

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

Хранитель фонда дома-музея Фаниса Яруллина в селе Кзыл-Яр Гузалия Газизуллина рассказала, что сотрудники школы, Дома культуры, музея работают слаженно, организованно, проводят совместные субботники и мероприятия. Она и в этот раз присоединилась к мероприятию по нарезке лапши с наилучшими пожеланиями.

Несмотря на то, что большой субботник по нарезке лапши проходил несколько дней, культработники каждый день находили время, чтобы подключиться к благому общественному труду.

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

«Мы с радостью присоединились к этому делу, — рассказала художественный руководитель Лейсан Минишина. — Сотрудники Дома культуры всегда оказывают поддержку. Собираем гуманитарную помощь вместе с селом, охотно участвуем в добрых делах».

«Сегодня приготовили лапшу на 80 яиц. Накануне к нам с удовольствием присоединилась и начальник районного отдела образования Дарина Зайтуновна», — поделилась впечатлениями директор Кзыл-Ярской школы Альбина Аминова.

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

Лапша и сухари, приготовленные в эти дни, вместе с другой гуманитарной помощью будут отправлены в зону СВО. Всего участники субботника нарезали более 15 кг лапши и сделали сухари из десяти буханок хлеба.

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Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

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Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной