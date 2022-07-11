Бастрыкин взял под контроль дело о затонувшем теплоходе под Казанью

Председатель СКР поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о затонувшем под Казанью теплоходе. Кроме того, расследование дела поставлено на контроль в центральном аппарате следкома. Об этом сообщается в пресс-службе СК России.

В связи с участившимися несчастными случаями на водном транспорте, следственный комитет напоминает о необходимости соблюдать требования безопасности на водоемах.

«Основными нарушениями при осуществлении услуг на водном транспорте являются: управление судами с превышением норм пассажировместимости, отсутствие на борту судна спасательных жилетов, эксплуатация плавсредств с техническими неисправностями, наличие механических повреждений, управление транспортом лицами в состоянии опьянения, передача управления лицам, не имеющим на это прав, незаконное переоборудование судна, внесение изменений в его конструкцию, ухудшающих показатели безопасности», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что под Казанью затонул пассажирский теплоход, всех находившихся на борту удалось спасти. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил движения и эксплуатации судна, повлекшее причинение крупного ущерба».

Позже стало известно, что причиной крушения теплохода под Казанью мог стать существенный перегруз.