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Ру Тат
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Происшествия
11 июля 2022  10:40
Полина Шевчук

Причиной крушения теплохода под Казанью мог стать существенный перегруз

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По предварительной версии, причиной затопления судна на Волге под Казанью мог стать существенный перегруз, сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР.

 По данным следователей, судно было рассчитано максимум на 15 человек, на борту было 35 человек.

Кроме того, рассматривается версия, что причиной происшествия могла стать техническая неисправность.

Судно отчалило от причала «Волжская гавань» в 10.15 и затонуло в 17.10 на 1300 км судового хода реки Волга вблизи Аракчино.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в воскресенье, 10 июля, на Волге под Казанью затонул теплоход с пассажирами на борту. Всего на судне находило 34 человека. Никто не пострадал.

#крушение #теплоход #крушение теплохода
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