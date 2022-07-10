Крушение «Аркадии»: «Супруга позвонила и сказала, что судно дало большой крен»

Прогулочный корабль «Аркадия» затонул сегодня в акватории Волги под Казанью. О том, как спасали пассажиров в годовщину крушения «Булгарии» и странном стечении событий, - в материале «Татар-информ».

Первая информация о том, что на Волге затонул теплоход, появилась сегодня около 18 часов

Фото: Центральное МСУТ СКР

Теплоход «Добрый» спешит на помощь

Первая информация о том, что на Волге затонул теплоход, появилась сегодня около 18 часов.

Как сообщили корреспонденту «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, ЧП произошло в Верхнеуслонском районе у села Захваткино. Информации было немного - затонуло маломерное судно, на котором находились 30 человек. Однако, тип корабля, его владелец и маршрут, оставались тайной.

Спустя некоторое время стало известно, что на судне находились 34 человека. Им всем удалось спастись. Кого-то подобрали отдыхающие на катерах и лодках, но большую часть терпящих бедствие спас экипаж баржи, которая оказалась неподалеку от места крушения.

Уже с сухогруза спасённых пересадили на прогулочный теплоход «Добрый» и доставили в речной порт. Там их уже ожидали родные и близкие, а также сотрудники МЧС, медики и полицейские.

Спасенных пересадили на прогулочный теплоход «Добрый» и доставили в речной порт Фото: ГУ МЧС России по РТ

Практически сразу в соцсетях появились первые фото и видео с места крушения теплохода. Стало понятно, что судно полностью ушло под воду. Над поверхностью осталась лишь антенна теплохода.

«Жена позвонила и сказала мне – мы тонем»

Одним из первых в речном порту оказался Тимур Даутов – супруг одной из пассажирок злополучного теплохода. Мужчина рассказал, что жена отправилась с друзьями отмечать день рождения приятеля. Стартовали от пристани в районе Волжской Гавани.

«Вначале они отправились на остров, там было основное празднование. После погрузились на корабль, супруга мне позвонила и сказала, что они отплывают», - рассказал Тимур.

Однако, через несколько минут Тимуру поступил еще один звонок от жены.



«Испуганным голосом она сказала, что судно дало большой крен, и тонет. Спустя пару минут пассажиры и команда оказались в воде», - продолжил рассказ мужчина.

Несмотря на стрессовую ситуацию, компания действовала слаженно и четко – мужчины надели на женщин спасательные жилеты, а сами на сапбордах поплыли к ближайшей барже.

«Кого-то забрали катера, которые были неподалеку. Но большая часть пассажиров и команды доплыли до баржи сами. Уже оттуда их забрал теплоход. Сейчас все на берегу, никто не пострадал. Не считая стресса, который им пришлось пережить», - закончил рассказ Тимур и поспешил к супруге.

«Это очень страшно! Но главное, что всем удалось выжить»

Большинство спасенных пассажиров неохотно давали комментарии журналистам. Это неудивительно, учитывая что им удалось пережить. Из всей компании только супруга Тимура согласилась рассказать, что им пришлось пережить.

Большинство спасенных пассажиров неохотно давали комментарии журналистам. Это неудивительно, учитывая что им удалось пережить Фото: Центральное МСУТ СКР

Женщина вспомнила, что в момент крушения все сплотились и помогали друг другу.

«Было очень страшно! Но главное, что всем удалось выжить, никто не утонул. Все живы и здоровы», - поделилась женщина.

За речную прогулку до острова Маркиз компания заплатила более 100 тыс. рублей

Как выяснил корреспондент «Татар-информ», затонувший на Волге теплоход – это прогулочное судно «Аркадия». Небольшой корабль, который вмещает в себя не более 25 пассажиров, пользуется популярностью среди желающих устроить корпоратив на воде или речную прогулку. Объявления об аренде «Аркадии» размещены на многих популярных сайтах.

Затонувший на Волге теплоход – это прогулочное судно «Аркадия». Судно принадлежит частному лицу. Бороздит воды Волги «Аркадия» уже более 10 лет Фото: ГУ МЧС России по РТ

На теплоходе есть просторная кухня, сауна, каюта для отдыха и даже небольшой танцпол. Кроме того, на катере можно установить мангал и организовать спуск в воду, чтобы искупаться.

Стоимость аренды «Аркадии» более чем доступна – от 5 до 8 тыс. рублей за час.

Судно принадлежит частному лицу. Бороздит воды Волги «Аркадия» уже более 10 лет.

По данным «Татар-информ», в ночь на 10 июля теплоход арендовал некий Казаков, заплативший за прогулку чуть более 100 тысяч рублей. В эту стоимость вошла аренда судна на 7 часов, прокат гидроцикла, а также доставка кайтеринга на остров Маркиз.

Причины крушения «Аркадии» установит следствие

Практически сразу после инцидента на место крушения корабля отправилась водолазная группа ЗПСО №2. Им предстоит осмотреть затонувшее судно, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.



По факту крушения катера возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил движения и эксплуатации судна, повлекшее причинение крупного ущерба». Решается вопрос о назначении ряда экспертиз.

«В ходе следствия будут установлены все обстоятельства, способствующие совершению указанного происшествия, и предприняты меры по недопущению таких фактов впредь», – сообщил старший помощник руководителя Центрального МСУТ СК России Дмитрий Захаров.

Трагедия на Волге едва повторилась спустя 11 лет

По странному совпадению , именно в этот день, 10 июля, ровно 11 лет назад на Куйбышевском водохранилище потерпел крушение двухпалубный теплоход «Булгария». Он совершал круиз по маршруту Казань — Болгар — Казань.

Судно отправилось в рейс перегруженным, с сильным креном и, попав в шторм, за считанные минуты затонуло. В результате трагедии погибли 122 человека, из который 28 детей. Спастись удалось 79 пассажирам и членам экипажа. Их спас теплоход «Арабелла».

Следствие выяснило, что главной причиной трагедии стало плохое техническое состояние теплохода. Также были выявлены серьезные нарушения требований безопасности владельцами судна, составом экипажа, должностными лицами, которые отправили теплоход в рейс.