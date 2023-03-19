Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлениям Минюста ФРГ о возможном аресте Путина

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлениям министра юстиции Германии Марко Бушмана о возможном аресте Президента РФ Владимира Путина на территории этой страны. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.

«Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства в рамках проводимой проверки дать необходимую правовую оценку высказываниям министра юстиции ФРГ о выполнении незаконного требования Международного уголовного суда об аресте граждан РФ на территории Германии», — отмечается в сообщении.

Ранее глава Минюста ФРГ пообещал арестовать российского лидера, если «его нога ступит на землю Германии». «<…> Германия будет обязана арестовать Президента Путина, когда он прибудет на немецкую территорию, и передать его МУС», — пояснил Бушман.

В пятницу, 17 марта, Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка при Президенте РФ Марии Львовой-Беловой. В сообщении утверждалось, что они, «предположительно, несут ответственность» за «незаконную депортацию населения (детей)» из Украины в Россию.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на выданный МУС ордер заявил, что РФ не признает юрисдикцию Международного уголовного суда и считает его решения юридически ничтожными.